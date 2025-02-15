В Волгограде прогремели более 15 взрывов, система ПВО сбивает дроны ВСУ

SHOT: Более 15 взрывов прогремели над Волгоградом

В ночь на 15 февраля над Волгоградом прогремело не менее 15 взрывов. Telegram-канал "Shots" сообщил, что город атаковали украинские беспилотники.

Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский беспилотник

По словам очевидцев, мощные взрывы с интервалами не прекращались около 45 минут. В небе были видны яркие вспышки, звучали сигнализации припаркованных во дворе автомобилей.

По подтвержденной информации, российская система ПВО успешно отразила атаку украинского беспилотника в районе местного нефтеперерабатывающего завода в Красноармейском районе города.

Другие взрывы также были зафиксированы в Краснослободском и Кировском районах Волгограда. Всего было зафиксировано от семи до 11 громких звуков.

Ранее сообщалось о том, что украинская армия попыталась атаковать Краснодарский край с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один из беспилотников был сбит, что привело к повреждению одного из домов.

В ночь на 10 февраля украинские войска предприняли попытку атаковать поселок Славянск-на-Кубани, расположенный в 68 км к северо-западу от Краснодара. По словам местных жителей, в воздухе прозвучало не менее 10 взрывов.

Напомним, что в 2022 году в ходе специальной военной операции на Украине начались атаки беспилотников на российские регионы.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту





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