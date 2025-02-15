СМИ: В Барнауле произошло землетрясение

Сильное землетрясение произошло в Барнауле

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Жители Барнаула рассказали о том, что в утреннее время 15 февраля ощутили небольшое землетрясение и еле ощутимые подземные толчки.

Сообщается, что землетрясение ощущалось как в центре города, так и в других его частях. Как сообщает издание "Аmic.ru", толчки начались около 8:50 утра и продолжались около 20 секунд.

Фото: Wikipedia by Schwede66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ землетрясение

"Лежал на диване, чувствую, качаюсь. Думал, что мне показалось. Потом смотрю, телевизор качается", рассказал очевидец.

Так же еще один человек рассказывает, что сидя за столом дома он почувствовал как его стул начинает трясти. Сначала мужчина ничего не понял, а потом обратил внимание на то, что лампа начала шататься.

Землетрясение ощущалось и за пределами города. По словам жителей Мамонтовского микрорайона, толчки продолжались около минуты.

Уточнения

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.



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