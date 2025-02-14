Мошенники начали рассылать подозрительные письма в больницы, в которых просят переходить по QR-кодам

Мошенники применяют различные схемы, чтобы обмануть граждан. Ранее в Генеральной прокуратуре РФ сообщали, что 85% всех мошенничеств совершены в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Об одной из попыток мошенничества пишет "Царьград": мошенники начали рассылать подозрительные письма в больницы Свердловской области. Эти письма выглядят как официальные обращения от ФНС. В них содержится предупреждение о том, что автоматическая проверка выявила признаки теневой занятости в организации.
Царьград, со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Свердловской области, пишет, что для доказательства прозрачности, администрация учреждения, получившего такое письмо, должна подготовить справку и переслать персональные данные всех сотрудников, как штатных, так и работающих по договору.
QR-код, который фактически является вирусной ссылкой, размещен внизу документа.
Кража — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.
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