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Мошенники начали рассылать подозрительные письма в больницы, в которых просят переходить по QR-кодам

Пытаются обмануть больницы и врачей. Мошенники рассылают поддельные письма от имени налоговой
Происшествия

Мошенники применяют различные схемы, чтобы обмануть граждан. Ранее в Генеральной прокуратуре РФ сообщали, что 85% всех мошенничеств совершены в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Мобильный телефон
Фото: Сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Мобильный телефон

Об одной из попыток мошенничества пишет "Царьград": мошенники начали рассылать подозрительные письма в больницы Свердловской области. Эти письма выглядят как официальные обращения от ФНС. В них содержится предупреждение о том, что автоматическая проверка выявила признаки теневой занятости в организации.

Царьград, со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Свердловской области, пишет, что для доказательства прозрачности, администрация учреждения, получившего такое письмо, должна подготовить справку и переслать персональные данные всех сотрудников, как штатных, так и работающих по договору.

QR-код, который фактически является вирусной ссылкой, размещен внизу документа.

Уточнения

Кража — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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