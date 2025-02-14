Москвичу грозит до 11 лет тюрьмы за попытку отравления ртутью

До 11 лет заключения: что грозит обвиняемому в отравлении ртутью

2:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителю Москвы, обвиняемому в попытке отравить знакомого с использованием ртути, может грозить до 11 лет тюремного заключения. Об этом сообщил Никита Филиппов, вице-президент Гильдии российских адвокатов.

Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain задержание, полиция

Как как сообщает (сайт) "Москва 24", действия подсудимого квалифицированы как покушение на убийство. Юрист сообщил, что максимальное наказание за такое преступление составляет 11 лет и 3 месяца, однако срок может быть сокращен до 6 лет при наличии смягчающих факторов — например, сотрудничества со следствием или положительных характеристик. В данном случае, по мнению Филиппова, значительного смягчения не ожидается: обвиняемый пытался скрыть следы преступления и изначально не оказывал помощи расследованию. В то же время верхний предел наказания также маловероятен, так как фигурант признал вину, а последствия его действий были нейтрализованы медиками.

Отдельно адвокат отметил, что владельцы пекарни "Мельница", временно закрытой из-за инцидента, имеют право подать иск о возмещении ущерба. Для этого необходимо доказать связь между падением продаж и публикациями в СМИ о происшествии. Если иные факторы, влияющие на снижение доходов, отсутствуют, суд может обязать виновного компенсировать упущенную выгоду.

Как пишет "Вести Подмосковья", По данным следствия, конфликт произошел на почве ревности. Обвиняемый приобрел четыре ртутных градусника, извлек из них токсичное вещество и подмешал его в еду знакомого во время посещения кафе. После этого оба мужчины были госпитализированы: жертва — с симптомами отравления, а злоумышленник — с симулированными признаками недомогания. В больнице фигурант скрывал от врачей свое нормальное состояние, чтобы избежать подозрений.

Расследование установило, что преступление было спланировано заранее — не позднее 9 января текущего года. Подсудимый полностью признал вину и подробно описал свои действия. Вопрос о возможных исках со стороны пекарни, пострадавшей от временного закрытия, остается открытым.

Уточнения

Ртуть (Hg, от лат. Hydrargyrum) — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы). Простое вещество ртуть — переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты, контаминант.





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