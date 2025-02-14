Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Машина не только возит, но и сводит: неожиданные истории любви на колесах
Дни Турбиных: Театр МОСТ в апреле покажет премьеру трижды
Подпишите документ и потеряйте доступ к почте: раскрыта новая афера
Акита ину никогда не лает просто так — вот что она хочет сказать
Американец с мармеладом задержан в Москве: что оказалось внутри сладостей?
Незаметные махинации: как автосервисы обманывают клиентов и что с этим делать
Вкус из детства! Легкий и воздушный манник за 5 минут
Скамейки вместо стульев: новая мода для маленьких столовых

Москвичу грозит до 11 лет тюрьмы за попытку отравления ртутью

До 11 лет заключения: что грозит обвиняемому в отравлении ртутью
2:18
Происшествия

Жителю Москвы, обвиняемому в попытке отравить знакомого с использованием ртути, может грозить до 11 лет тюремного заключения. Об этом сообщил Никита Филиппов, вице-президент Гильдии российских адвокатов.

задержание, полиция
Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
задержание, полиция

Как как сообщает (сайт) "Москва 24", действия подсудимого квалифицированы как покушение на убийство. Юрист сообщил, что максимальное наказание за такое преступление составляет 11 лет и 3 месяца, однако срок может быть сокращен до 6 лет при наличии смягчающих факторов — например, сотрудничества со следствием или положительных характеристик. В данном случае, по мнению Филиппова, значительного смягчения не ожидается: обвиняемый пытался скрыть следы преступления и изначально не оказывал помощи расследованию. В то же время верхний предел наказания также маловероятен, так как фигурант признал вину, а последствия его действий были нейтрализованы медиками.

Отдельно адвокат отметил, что владельцы пекарни "Мельница", временно закрытой из-за инцидента, имеют право подать иск о возмещении ущерба. Для этого необходимо доказать связь между падением продаж и публикациями в СМИ о происшествии. Если иные факторы, влияющие на снижение доходов, отсутствуют, суд может обязать виновного компенсировать упущенную выгоду.

Как пишет "Вести Подмосковья", По данным следствия, конфликт произошел на почве ревности. Обвиняемый приобрел четыре ртутных градусника, извлек из них токсичное вещество и подмешал его в еду знакомого во время посещения кафе. После этого оба мужчины были госпитализированы: жертва — с симптомами отравления, а злоумышленник — с симулированными признаками недомогания. В больнице фигурант скрывал от врачей свое нормальное состояние, чтобы избежать подозрений.

Расследование установило, что преступление было спланировано заранее — не позднее 9 января текущего года. Подсудимый полностью признал вину и подробно описал свои действия. Вопрос о возможных исках со стороны пекарни, пострадавшей от временного закрытия, остается открытым.

Уточнения

Ртуть (Hg, от лат. Hydrargyrum) — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы). Простое вещество ртуть — переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты, контаминант. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Садоводство, цветоводство
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай Аудио 
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб
Еда и рецепты
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб Аудио 
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Самолёт Ан-24. Самый массовый и удачный долгожитель отечественной авиации Дмитрий Плотников От древней магии до запрета: что скрывают камни в канадском Квебеке? Игорь Буккер
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Машина не только возит, но и сводит: неожиданные истории любви на колесах
Дни Турбиных: Театр МОСТ в апреле покажет премьеру трижды
Самолёт Ан-24. Самый массовый и удачный долгожитель отечественной авиации
Подпишите документ и потеряйте доступ к почте: раскрыта новая афера
Акита ину никогда не лает просто так — вот что она хочет сказать
Американец с мармеладом задержан в Москве: что оказалось внутри сладостей?
Незаметные махинации: как автосервисы обманывают клиентов и что с этим делать
Вкус из детства! Легкий и воздушный манник за 5 минут
Скамейки вместо стульев: новая мода для маленьких столовых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.