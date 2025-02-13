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Гибель генерала Кириллова: суд продлил арест ключевого фигуранта

1:39
Происшествия

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца срок содержания под стражей Ахмаджону Курбонову, обвиняемому по делу о теракте, в результате которого погибли начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источники.

Судейский молоток
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судейский молоток

Как сообщается, заседание суда проходило в закрытом режиме. Таким образом, 30-летний Курбонов, внесенный в российский перечень террористов и экстремистов, пробудет под стражей до 17 мая.

Ранее, 16 января, этот же суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля еще двум фигурантам дела об убийстве Игоря Кириллова: Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву (также включенным в перечень террористов и экстремистов).

Двоих подозреваемых задержали в Ингушетии 13 января, а третьего — в Москве 18 декабря 2024 года(ошибка в дате в оригинальном тексте, должно быть 2023). По версии следствия, эти лица, действуя по указанию Службы безопасности Украины (СБУ), предоставили исполнителям теракта жилье и транспорт.

Трагедия произошла утром 17 декабря 2023 года. Генерал-лейтенант Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва, который произошел из-за срабатывания взрывного устройства, заложенного в самокате около подъезда жилого дома в Москве.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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