МЧС объявило красный уровень угрозы БПЛА для Липецка

Министерство по чрезвычайным ситуациям Липецкой области объявило о введении "желтого" уровня угрозы для города Липецка и Липецкой области в связи с атаками беспилотников.
В заявлении, опубликованном на Telegram-канале ведомства, говорится, что уровень угрозы в регионе высокий.
Позже, спустя некоторое время глава региона сообщил о том, что уровень опасности изменен на "красный".
В ночь на 12 февраля российские системы ПВО сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территории Крыма. Информации о пострадавших нет.
Удары беспилотников по российским территориям начались в 2022 году в рамках специальной военной операции в Украине. Киев официально не подтвердил свое участие в этой операции, но в августе 2023 года советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что удары беспилотников по России «будут усиливаться».
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
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