Уверял, что его сбила машина: в Калининграде обнаружили мужчину, который лежал посреди трассы

В Калининграде обнаружили мужчину, который лежал посреди трассы

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, который лежал посреди дороги на улице Московского в Калининграде, чудом остался жив. Об этом инциденте рассказала Марина (имя изменено), свидетельница происшествия, а подробности были предоставлены представителями экстренных служб в этом районе.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentina Filippova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Машины на трассе



Как рассказывает водитель автобуса, 9 февраля поздно вечером перевозил сотрудников одной из компаний. Водитель автобуса заметил лежащего на дороге человека и резко остановился.

Мужчина рассказывает, что это очень оживленная автомагистраль.

Так же в своем интервью Марина рассказала о том, что все пассажиры автобуса вышли и подошли к мужчине. Он лежал на боку и был одет в куртку, похожую на комбинезон.

"Он не двигался и не подавал признаков жизни", говорит Марина.



По словам представителей экстренных служб региона, пострадавший 59-летний мужчина с Машиностроительной улицы. Мужчина был госпитализирован с подозрением на переломы рук и ног. Его состояние оценивается как тяжелое, но близкое к удовлетворительному.

Как сообщили в пресс-службе МВД, судя по записям видеокамер «Безопасного города», дорожно-транспортных происшествий не было. По непонятным причинам мужчина сам вышел на проезжую часть.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.



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