Уверял, что его сбила машина: в Калининграде обнаружили мужчину, который лежал посреди трассы

Мужчина, который лежал посреди дороги на улице Московского в Калининграде, чудом остался жив. Об этом инциденте рассказала Марина (имя изменено), свидетельница происшествия, а подробности были предоставлены представителями экстренных служб в этом районе.
Как рассказывает водитель автобуса, 9 февраля поздно вечером перевозил сотрудников одной из компаний. Водитель автобуса заметил лежащего на дороге человека и резко остановился.
Мужчина рассказывает, что это очень оживленная автомагистраль.
Так же в своем интервью Марина рассказала о том, что все пассажиры автобуса вышли и подошли к мужчине. Он лежал на боку и был одет в куртку, похожую на комбинезон.
"Он не двигался и не подавал признаков жизни", говорит Марина.
По словам представителей экстренных служб региона, пострадавший 59-летний мужчина с Машиностроительной улицы. Мужчина был госпитализирован с подозрением на переломы рук и ног. Его состояние оценивается как тяжелое, но близкое к удовлетворительному.
Как сообщили в пресс-службе МВД, судя по записям видеокамер «Безопасного города», дорожно-транспортных происшествий не было. По непонятным причинам мужчина сам вышел на проезжую часть.
Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.
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