Пенсионерка заказала киллеру своего мужа за 5 млн рублей: на что она так разгневалась?

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Московская пенсионерка отдала киллеру пять миллионов рублей, чтобы он "избавил ее от мужа".

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Человек с портфелем

Все началось с мирного развода. Однако между бывшими супругами произошел денежный конфликт. Тогда 69-летняя москвичка придумала "гениальный" план: найти киллера, чтобы отравить мужа и разобраться навсегда со спором.

Она попросила частных детективов помочь ей собрать компромат на мужа и, заодно, найти исполнителя "деликатного" поручения. Однако детектив оказался чествовать и сдал пенсионерку правоохранительным органам, пишет KP. RU.

Полицейские инсценировали убийство, отдали москвичке "доказательства". Она же явилась, чтобы заплатить киллеру гонорар. В этот момент пенсионерку и задержали. Заказчице теперь грозит реальный срок. С ней будет разбираться суд.

Уточнения

Наёмный уби́йца ки́ллер (от англ. killer — «убийца») — персона, совершающая убийство за вознаграждение или по заказу, а не по личным мотивам.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.