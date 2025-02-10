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Бывшие слуги народа осуждены за мошенничество на сумму более 17, 5 млн рублей со страховкой в Волгограде.

Происшествия

С сентября 2015 года по декабрь 2016 года группа, в состав которой входили бывшие депутаты Волгоградской городской Думы Алексей Зверев, Евгений Щур, Федор Литвиненко и Евгений Глазков, руководила подразделениями ООО «Верный выбор» и ООО «Приоритет». Используя фиктивные ДТП и европротоколы, они незаконно обогатились на получении страховых выплат через суд более чем на 17,5 млн рублей.

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Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
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Схема мошенничества включала в себя распределение ролей, где один из участников выступал в роли «аварийного комиссара», занимаясь также поиском желающих участвовать в афере. Известно, что в организации участвовала женщина, которая подделывала  заключения, выступая в роли эксперта-техника.

Алексей Зверев был арестован по решению суда. Евгений Щур был задержан сразу после прилета из Германии. Евгения Глазкова экстрадировали из Евросоюза. В 2013 году он уже был осужден за мошенничество на 2,5 года колонии общего режима.

Как сообщает портал novostivolgograda.ru суд признал их виновными в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой в особо крупном размере, фальсификации доказательств и подделке документов. В зависимости от роли и степени участия, обстоятельств совершения преступлений и данных о личности, преступники получили от 3 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимые вину не признали. После вынесения приговора всех отправили под стражу. 

 

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

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Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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