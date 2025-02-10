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Региональные проверки выявляют проблемы в магазинах "Светофор"

"Россельхознадзор" фиксирует нарушения в магазинах "Светофор"
1:46
Происшествия

"Россельхознадзор" продолжает фиксировать случаи реализации контрафактной продукции в торговой сети "Светофор", в том числе не отвечающей требованиям безопасности, о чем сообщили в органе.

продуктовый магазин
Фото: flickr.com by lyzadanger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
продуктовый магазин

Отмечалось, что контроль за соблюдением законодательства в сфере реализации продовольственных товаров ведется в ряде субъектов РФ. Также добавлялось, что запросы на проверку магазинов поступали от депутатов "Государственной Думы" и представителей общественных объединений по защите прав покупателей.

В январе и феврале 2025 года территориальные подразделения "Россельхознадзор" выявили случаи реализации небезопасной и поддельной пищевой продукции. При проведении проверок во всех точках торговли были обнаружены нарушения прослеживаемости, несоответствие продукции требованиям закона. В Тверской области, например, были зафиксированы в четырнадцати торговых точках. В Ярославской области, где контроль проводился при участии прокуратуры, в магазинах низких цен "Светофор" было проведено двадцать две проверки продуктов питания животного происхождения для лабораторного анализа на соответствие нормам. По итогам анализа семь образцов оказались поддельными, при этом работы по анализу продолжаются. Аналогичные нарушения обнаружены и в других регионах.

По выявленным фактам были открыты административные дела, а также вынесены предупреждения о несоблюдении обязательных требований. Представители ведомства пояснили, что сведения о нарушениях переданы в соответствующие инстанции. Работа по контролю за продукцией животного происхождения в магазинах "Светофор" продолжается.

Уточнения

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере ветеринарии, обращению лекарственных средств для ветеринарного применения, пищевой продукции, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, продуктов переработки зерна и т.д.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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