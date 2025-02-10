Бесчеловечный акт насилия - всего лишь один из многих в Конго

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Массовый побег из тюрьмы в городе Гома в Демократической Республике Конго произошел 27 января на фоне ожесточенных боев правительственных войск с повстанческой группировкой «М23» в окрестностях города. Четыре тысячи сбежавших заключённых-мужчин изнасиловали сто пятьдесят зженщин, отбывавших наказание в этой же тюрьме. А затем заживо сожгли их вместе с тюрьмой. Всего в тюрьме, по сообщениям представителя Управления ООН по правам человека Сейфа Маганго, в заключении находилось до ста шестидесяти пяти женщин. Некоторым из них удалось спастись из огня.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горилла в природе

Власти Демократической Республики Конго в лице министра связи Патрика Муйая выразили глубокое возмущение произошедшим, назвав случившееся варварским преступлением. На фоне повстанческих конфликтов подобные случаи массового насилия в отношении женщин – не редкость.

Тем временем повстанческая группировка «М23», заявившая о контроле над Гомой, призвала к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях после того, как в столкновениях с правительственными войсками погибли около трех тысяч человек.

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