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Юг Мексики - в трауре по 41 погибшему.

Страшная авария в Мексике оставила после себя пепелище
Происшествия

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на юге Мексики, в штате Табаско. Автобус, перевозивший 48 человек, столкнулся с грузовиком, загорелся и полностью выгорел, оставив после себя лишь обгоревший металлический каркас. В результате аварии погиб 41 человек, включая 38 пассажиров, двоих водителей автобуса и водителя грузовика.

Граница США-Мексика
Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. 1st Class Gordon Hyde, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Граница США-Мексика

Представители службы безопасности штата Табаско на условиях анонимности сообщили, что на данный момент опознано лишь 18 тел, однако число пропавших без вести значительно больше.

Автобусный оператор Tours Acosta выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим. Компания заявила о готовности сотрудничать с властями в расследовании причин трагедии и выяснении, соблюдал ли автобус скоростной режим.

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Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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