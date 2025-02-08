Масштабный оползень в Китае: спасатели в поисках выживших

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Через несколько часов после бедствия около 200 человек были эвакуированы в безопасное место после того, как оползень похоронил 10 домов и оставил пропавшими без вести более 30 человек в провинции Сычуань на юго-западе Китая в субботу.

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Оползень произошел в 11:50 утра в субботу в деревне Цзиньпин, расположенной в уезде Цзюньлянь города Ибинь, сообщили местные власти. Уже 15:30 был введен наивысший, первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанной с геологическим бедствием. Аварийно-спасательные, пожарные, органы общественной безопасности, транспортные, медицинские, телекоммуникационные, энергетические и другие силы оперативно прибыли на место происшествия для проведения или оказания помощи в спасательных работах.

Министерство управления чрезвычайными ситуациями мобилизовало более 400 человек, 100 единиц техники и 75 комплектов оборудования для проведения спасательных работ на месте происшествия. Днем были спасены два человека.

Уточнения

Иби́нь (кит. упр. 宜宾, пиньинь Yíbīn) — городской округ в провинции Сычуань КНР. Городской округ Ибинь делится на 3 района, 7 уездов: В Ибине развиты пищевая промышленность (алкогольные и прохладительные напитки, мука и растительное масло), производство аккумуляторов, электроники и электроэнергии, изделий из шёлка, кожи и бамбука, сельское и лесное хозяйство (рис, ячмень, сорго, кунжут, овощи, чай, бамбук).

В Ибине базируются производители алкогольных напитков Wuliangye Yibin (крупнейший работодатель и налогоплательщик города) и Yibin Gaozhou Liquor, химические компании Yibin Tianyuan Group, Yibin Haifeng Herui, Yibin Plastic Packaging Material и Sichuan Push Acetati, производитель стеклянных изоляторов Sichuan Yibin Global Group, текстильные компании Yibin Grace Group и Yibin Hiest Fibre, бумажная компания Yibin Paper Industry, металлургическая компания Jinglei Science and Technology, производители электроники Zeping Intelligence Electronic, Jinglong Optoelectronic Technology и Yihao Electronics & Electrics, производитель цемента Shuangma Yibin Cement.





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