Маленькая мисс России угодила за решётку в Таиланде: что она натворила?

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Маленькая мисс России Александра Тихомирова оказалась за решеткой в Таиланде.

Фото: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Медицинское учреждение тюрьмы Шрусбери

В детстве она была звездочной конкурсов красоты и часто выигрывала. Среди ее достижений — "Маленькая мисс Петрозаводск — 2015" и "Маленькая мисс Россия — 2013", пишет KP. RU.

Сейчас российской красавице 23 года. Недавно она оказалась за решеткой в Паттайи — без еды, воды и возможности выбраться самостоятельно.

Девочку случайно заметил турист из Хабаровска. Во время прогулки по городу он услышал крики о помощи на русском языке.

По предварительным данным, Тихомирову арестовали за визу, просроченную на десять дней.

В ближайшее время ее переведут в тюрьму для нелегалов, которая прославилась жестокими условиями содержания.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.



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