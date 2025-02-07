Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почернение роз после зимы — не приговор. Эти три способа вернут кустам здоровье
Кошка рычит на хозяина во время еды – стоит ли беспокоиться
Забудьте про привычный способ сморкания — он опасен: вот как правильно освободить нос
Безопасность ЗАЭС обеспечивается квалифицированным персоналом
Как сделать котлеты, которые тают во рту? Простая хитрость
Блонзинг: стильный способ сиять, не перегружая макияж
Вернуть до 1,1 млн рублей: кто сможет получить повышенный налоговый вычет?
История любви Оззи Осборна длинной 42 года
Какой-то хрен захватил огород? Как остановить зелёного агрессора на вашем участке

Маленькая мисс России угодила за решётку в Таиланде: что она натворила?

0:53
Происшествия

Маленькая мисс России Александра Тихомирова оказалась за решеткой в Таиланде.

Медицинское учреждение тюрьмы Шрусбери
Фото: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Медицинское учреждение тюрьмы Шрусбери

В детстве она была звездочной конкурсов красоты и часто выигрывала. Среди ее достижений — "Маленькая мисс Петрозаводск — 2015" и "Маленькая мисс Россия — 2013", пишет KP. RU.

Сейчас российской красавице 23 года. Недавно она оказалась за решеткой в Паттайи — без еды, воды и возможности выбраться самостоятельно.

Девочку случайно заметил турист из Хабаровска. Во время прогулки по городу он услышал крики о помощи на русском языке.

По предварительным данным, Тихомирову арестовали за визу, просроченную на десять дней.

В ближайшее время ее переведут в тюрьму для нелегалов, которая прославилась жестокими условиями содержания.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Татьяна Навка назвала главное достоинство фигуриста Петра Чернышева
Шоу-бизнес
Татьяна Навка назвала главное достоинство фигуриста Петра Чернышева
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Авто
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя Аудио 
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Последние материалы
Как понравиться любой кошке? Это движение обожают пушистики
Утомление мышц: польза или вред — разбираем главные нюансы
Анти-маникюр к 14 февраля: стильный протест против навязанной романтики
Влажные фантазии и честь самурая — Япония о мечтах отобрать Курилы у России
Как разморозить рыбу, чтобы она не стала сухой и безвкусной
Налоги и расходы ведут Британию к банкротству
В 2025 году тренч должен быть не только бежевым: выбираем новый цвет
Сломить не удастся — на Западе заявили о стратегической инициативе России
Вулкан, о котором никто не знал: он охладил планету и изменил историю
Противовирусные препараты, которые не работают: на что не стоит тратить деньги при ОРВИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.