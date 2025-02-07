Маленькая мисс России угодила за решётку в Таиланде: что она натворила?

Маленькая мисс России Александра Тихомирова оказалась за решеткой в Таиланде.
В детстве она была звездочной конкурсов красоты и часто выигрывала. Среди ее достижений — "Маленькая мисс Петрозаводск — 2015" и "Маленькая мисс Россия — 2013", пишет KP. RU.
Сейчас российской красавице 23 года. Недавно она оказалась за решеткой в Паттайи — без еды, воды и возможности выбраться самостоятельно.
Девочку случайно заметил турист из Хабаровска. Во время прогулки по городу он услышал крики о помощи на русском языке.
По предварительным данным, Тихомирову арестовали за визу, просроченную на десять дней.
В ближайшее время ее переведут в тюрьму для нелегалов, которая прославилась жестокими условиями содержания.
Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.
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