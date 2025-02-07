Авиалайнер столкнулся с лебедями в Британии

В Великобритании авиалайнер столкнулся минимум с двумя крупными лебедями. Пилотам авиакомпании Tui чудом удалось спастись и не допустить катастрофы.
Boeing на взлете из аэропорта Гатвик столкнулся с птицами. Удар произошел на высоте около 300 метров в тот момент, когда самолет развил скорость порядка 300 км/ч.
Лебеди повредили внешнюю обшивку, лобовое стекло и электронные системы лайнера. Из-за этого экипаж подал сигнал бедствия. Никто из людей не пострадал, так как лайнер удалось посадить.
Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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