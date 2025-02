Авиалайнер столкнулся с лебедями в Британии

В Великобритании авиалайнер столкнулся минимум с двумя крупными лебедями. Пилотам авиакомпании Tui чудом удалось спастись и не допустить катастрофы.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрные лебеди

Boeing на взлете из аэропорта Гатвик столкнулся с птицами. Удар произошел на высоте около 300 метров в тот момент, когда самолет развил скорость порядка 300 км/ч.

Лебеди повредили внешнюю обшивку, лобовое стекло и электронные системы лайнера. Из-за этого экипаж подал сигнал бедствия. Никто из людей не пострадал, так как лайнер удалось посадить.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



