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От мелких ограблений до массовых убийств: хроника преступной деятельности Алексея Выговского

Путь от мелких краж к массовым отравлениям: история Алексея Выговского
Происшествия

Алексей Выговский, родившийся во Владивостоке в 1986 году, стал широко известен как серийный преступник, чьи деяния привели к гибели 37 человек. Его зверские преступления, совершённые преимущественно в Москве и Московской области, оставили неизгладимый след в истории криминала.

Руки в наручниках
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки в наручниках

Семья будущего нарушителя закона жила обычной, почти благополучной жизнью, при этом его мать трудилась в правоохранительных органах. Несмотря на это, маленький Алексей отличался бунтарским нравом: он часто покидал дом, а общение со сверстниками его не привлекало. Учителя отмечали, что, хотя он успевал в учёбе, его характер оставался замкнутым.

Как сообщают "Вести Подмосковья", уже в подростковом возрасте юноша начал искать быстрые способы обогащения. Сначала он мелко присваивал чужие вещи — у родителей, одноклассников, а затем, оказавшись в Москве, устроился продавцом в киоске возле вокзала. На "свободе" он быстро нашёл компанию единомышленников, с которыми занимался мелкими преступлениями, что в конечном итоге привело к его первому заключению. В 2002 году, пойманный при попытке очередного ограбления, он провёл год в исправительной колонии.

После освобождения родители забрали его обратно во Владивосток, и юношу заставили поступить в Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Однако учеба так и не увенчалась успехом. Уже в 2004 году, он уехал в Москву, где продолжил свою преступную деятельность — от мелких краж до более серьёзных правонарушений. Отчисление из вуза, неудачный опыт работы продавцом в спортивном магазине и повторные нарушения лишь ускорили его падение на тёмную сторону.

Вернувшись в столицу, он завёл отношения с девушкой по имени Анастасия, при этом уверял её, что трудится в салоне сотовой связи. Однако на самом деле он продолжал воровать. Со временем его мышление переключилось на более рискованную схему наживы: Выговский разработал метод, основанный на смешивании алкоголя с мощнодействующими снотворными препаратами. В общественном транспорте он выбирал нетрезвых пассажиров, подходил к ним и предлагал добавить немного смеси, якобы для собственного успокоения. На деле же его действия приводили к тому, что жертвы теряли сознание, а их карманы тут же опустошались.

Первый случай применения нового метода произошёл 14 января 2006 года в электричке, отправлявшейся с Казанского вокзала. Один из пассажиров, страдавший от сердечных заболеваний, не смог противостоять смертельным воздействием препарата. Несмотря на то, что официальные лица изначально списали трагедию на неправильное сочетание алкоголя и лекарств, записи с видеокамер вскоре пробудили подозрения — был зафиксирован молодой человек, снимающий деньги с банковской карты покойного.

Через несколько дней после первого удачного "эксперимента" он был задержан за очередную кражу, что привело к сроку в полтора года. После освобождения он обустроился в подмосковном городе Дрезна, где познакомился с двумя бывшими заключёнными — Шахратом Джураевым и Ильёй Трубановым. Он поведал им о своём успешном опыте отравления пассажиров, и троица решила систематизировать преступную деятельность. Пока Выговский действовал внутри электрички, его сообщники наблюдали за потенциальными жертвами у Казанского и Курского вокзалов. При делении награбленного он оставлял себе основную часть денег, что позволило ему постепенно обзавестись роскошным автомобилем и дорогими подарками для возлюбленной. Среди его жертв оказались не только простые граждане, но и мастера спорта, а также армейского полковника.

С увеличением количества подобных преступлений следователи всерьёз обратили внимание на деятельность неизвестного отравителя. Показания выживших позволили составить портрет преступника, а запись с Казанского вокзала от 2 марта 2009 года, на которой запечатлели его внешность, вместе с найденной флягой, содержащей смертельную смесь, не оставили сомнений в его вине. Выговский пытался оправдаться, утверждая, что сам употреблял эту смесь для борьбы с бессонницей, однако данные банковских операций жертв опровергли его слова. Это привело к задержанию его сообщников, после чего он начал давать показания. В итоге он признался в 32 случаях отравления, в результате которых 17 человек скончались, а 15 выживших остались с тяжелыми последствиями для здоровья. 29 декабря Раменский городской суд Московской области вынес ему приговор в 22 года и 3 месяца лишения свободы, признав виновным в 15 непредумышленных убийствах и в равном числе случаев нанесения тяжкого вреда здоровью. Ещё два непредумышленных убийства ответственность легла на Джураева, которому был назначен срок в 15 лет.

Неудовлетворенность условиями содержания заставила Выговского стремиться проводить время в следственных изоляторах, чему способствовали новые признания. До 2023 года он рассказал следователям о дополнительной серии отравлений, число которых превысило ранее зафиксированные случаи. Он также признался в 44 случаях отравления пассажиров в 2007 и 2008 годах, в результате чего 22 человека лишились жизни. 19 сентября Раменский городской суд вновь вынес приговор, признав его виновным по всем пунктам обвинений и добавив к сроку еще 3 месяца за 22 лишенные жизни. Таким образом, согласно новым постановлениям, освобождение преступника ожидается в 2031 году.

Уточнения

Снотворные средства (от лат. hypnotica; син. гипнотические средства, уст.) — группа психоактивных лекарственных средств, используемых для облегчения наступления сна и обеспечения его достаточной продолжительности, а также при проведении анестезии. 
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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