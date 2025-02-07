Роскомнадзор зафиксировал всплеск обращений, связанных с проблемами сети МТС

Абоненты сети связи сообщают о сбоях в работе сети МТС

7 февраля, начиная с 10:45, Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал всплеск обращений абонентов, связанных с проблемами в работе сети ПАО «МТС». Специалисты ведут восстановительные работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

Фото: Яндекс Карты Роскомнадзор

30 января 2024 года произошел масштабный сбой в работе мобильного интернета, об этом сообщал РБК. Чаще всего о сбоях сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Костромской области, Башкирии, Краснодарском крае, Костромской области. Проблемы наблюдались и при попытке воспользоваться сервисами из-за рубежа.

Уточнения

Оператор связи — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии.



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