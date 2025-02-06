Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фейковые новости: как слухи о заморозке вкладов могут повлиять на инфляцию в России
5 ошибок, которые портят салон автомобиля при уборке
Колонна ВСУ на технике НАТО начала контрнаступления в Курской области: часть уничтожена, но бои продолжаются
"Руспродсоюз" и "Союзмолоко" о мерах правительства: разумный шаг в условиях роста затрат
Покупаете автомобиль у иностранца? Готовьтесь заплатить до 40% штрафа от стоимости машины
Ковёр в ужасном состоянии? Эти лайфхаки спасут его без химчистки
Раскол в команде Трампа: виноват Илон Маск
Новый способ взлома Telegram: мошенники крадут аккаунты через Wi-Fi
Остановил инспектор ГАИ? Не делайте этих ошибок

Подозреваемого в кибермошенничестве задержали в Свердловской области

Сначала предлагал помощь, а потом крал деньги со счетов. Подозреваемый задержан
0:56
Происшествия

Мошенники применяют различные схемы, чтобы обмануть граждан. Об одном из случаев мошенничества пишет "Царьград": злоумышленник предлагал гражданам поставить приложение на телефон, после чего крал деньги со счетов.

Безопасность данных
Фото: Сообщество Министерства внутренних дел Российской Федерации Вконтакте
Безопасность данных

Подозреваемый действовал следующим образом: в мессенджерах он рассылал объявления с предложением помочь людям, потерявшим мобильный телефон, еще заявлял, что его приложение позволяет найти пропавших без вести.

Для поиска молодой человек предлагал своим жертвам установить специальное программное обеспечение на их мобильные телефоны.  Вместо помощи приложение заставляло телефон работать со сбоями, с банковских счетов исчезали сбережения.

До суда подозреваемый, которому грозит до шести лет лишения свободы, будет находиться под подпиской о невыезде. Будет ли признан обвиняемый виновным, решит суд.

Уточнения

Кража — тайное хищение чужого имущества

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Авто
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя Аудио 
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Бизнесмен из Бразилии построил свой бизнес на никому не нужных пластиковых бутылках
Экономика и бизнес
Бизнесмен из Бразилии построил свой бизнес на никому не нужных пластиковых бутылках Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Геолог Ключарев оценил интерес США к редкоземельным металлам на Украине Любовь Степушова Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Последние материалы
Европе предсказали повторение 2022 года на газовом рынке
Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе
Забудьте о проблемах с картофелем: новый сорт "Багира" совершил прорыв
Сначала предлагал помощь, а потом крал деньги со счетов. Подозреваемый задержан
Геолог Ключарев оценил интерес США к редкоземельным металлам на Украине
Тайны Геркуланума: свитки, погребенные Везувием, начинают раскрывать секреты
Инвестиции на 2025 год: флоатеры и акции могут вознаградить терпеливых
Усталая кожа весной? Вот что с ней нужно сделать
Вслед за США: Аргентина прекращает членство во "Всемирной организации здравоохранения"
Тренируетесь без разминки? Узнайте, чем это может обернуться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.