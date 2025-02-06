Подозреваемого в кибермошенничестве задержали в Свердловской области

Сначала предлагал помощь, а потом крал деньги со счетов. Подозреваемый задержан

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мошенники применяют различные схемы, чтобы обмануть граждан. Об одном из случаев мошенничества пишет "Царьград": злоумышленник предлагал гражданам поставить приложение на телефон, после чего крал деньги со счетов.

Фото: Сообщество Министерства внутренних дел Российской Федерации Вконтакте Безопасность данных

Подозреваемый действовал следующим образом: в мессенджерах он рассылал объявления с предложением помочь людям, потерявшим мобильный телефон, еще заявлял, что его приложение позволяет найти пропавших без вести.

Для поиска молодой человек предлагал своим жертвам установить специальное программное обеспечение на их мобильные телефоны. Вместо помощи приложение заставляло телефон работать со сбоями, с банковских счетов исчезали сбережения.

До суда подозреваемый, которому грозит до шести лет лишения свободы, будет находиться под подпиской о невыезде. Будет ли признан обвиняемый виновным, решит суд.

Уточнения

Кража — тайное хищение чужого имущества



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