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Украдено более 67 миллионов рублей. Два жителя Пермского края обманывали кредитные организации и граждан

Два жителя Пермского края похитили более 67 миллионов рублей — детали громкого дела
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Происшествия

Мошенники применяют различные схемы, чтобы обмануть граждан, банки. Об одном из случаев мошенничества пишет properm.ru: двое жителей Перми похитили почти 70 миллионов рублей через мошеннические кредиты.

Ленинский районный суд г. Перми
Фото: Официальная страница Ленинского районного суда г. Перми Вконтакте
Ленинский районный суд г. Перми

Как сообщает прокуратура Пермского края, они обвиняются по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном, особо крупном размере).

По версии следствия, в течение года обвиняемые похитили более 67 миллионов рублей у кредитных организаций. Они оформляли заведомо невозвратные автокредиты на заемщиков, а также вводили автолюбителей в заблуждение, перепродавая приобретенные машины.

Будут ли признаны обвиняемые виновными, решит суд. Дело передано в Ленинский районный суд города Перми.

Уточнения

Моше́нничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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