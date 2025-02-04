Трое неизвестных угнали поезд метро в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке трое мужчин угнали поезд метро, чтобы покататься на нем.

Фото: commons.wikimedia.org by Feliciano Guimarães, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Люди, ожидающие поезда на железнодорожной станции Ориенте.

Трое ребят вскрыли кабину локомотива резервного поезда и начали бессмысленную прогулку по техническому тоннелю. Один управлял составом, другой снимал происходящее, а третий сидел на передней части поезда и весело болтал ногами, сообщают argumenti. ru.

Их поступок можно было назвать хорошо организованным: они использовали поддельный ключ, отключили камеры видеонаблюдения и знали, как управлять тяжелой техникой.

После того как они проехали по тоннелю, нарушители вернули поезд на стоянку, оставив записку с текстом "Извините, случайно разбили стекло". Полиция активно разыскивает этих подростков, предполагая, что один из них мог работать или имел отношение к службам метрополитена.

Уточнения

Нью-Йо́рк — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Население города составляет 8 467 513 человек, агломерации — 19,77 млн (оценка на 2021 год). Нью-Йорк расположен на берегу Атлантического океана в юго-восточной части штата Нью-Йорк. Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам.





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