Криминалист рассказал о возможных способах проникновения подрывника в жилой комплекс

Михаил Игнатов: подрывник в ЖК «Алые Паруса» мог пройти под видом курьера

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве расследуются обстоятельства проникновения злоумышленника на территорию жилого комплекса "Алые паруса". По версии криминалиста Михаила Игнатова, преступник мог представится курьером или сотрудником коммунальных служб, чтобы обойти охрану. Эксперт отметил, что для этого могли быть использованы фальшивые документы, которые не вызвали подозрений у службы безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Доставка международной посылки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ курьер

В беседе с aif.ru Игнатов подчеркнул, что следствие должно выяснить причины недостаточной эффективности охранной системы. Злоумышленник, по его словам, смог попасть в холл здания, где незаметно разместил взрывное устройство — например, под мебель или в укромное место, следуя указаниям организаторов. Несмотря на то, что дальше его не пропустили, этого хватило для реализации плана.

Ранее криминалист высказал предположение, что одна из участниц инцидента могла не знать о своих действиях. Ей, вероятно, поручили оставить сумку с запрещёнными веществами, не раскрывая истинных целей.

Уточнения

Самодельное взрывное устройство (СВУ) — изготовленное в кустарных условиях устройство, состоящее из взрывчатого вещества (в том числе изготовленное с использованием имитационных и пиротехнических средств), или горючих составов.



«Алые паруса» — высотный жилой комплекс в Москве (Авиационная улица, дома 77 — 79), состоящий из шести корпусов. Первый корпус был построен в 2001 году. К середине 2010-х годов построены все спроектированные корпуса комплекса, по состоянию на 2020-е годы входит в тридцатку самых высоких зданий Москвы.



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