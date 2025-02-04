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Появились подробности ЧП в Екатеринбургской гимназии

Нож в руках школьника: что известно о резонансном ЧП в Екатеринбурге
0:49
Происшествия

В 205-й гимназии Екатеринбурга произошло ЧП: ученик нанес ножевое ранение другому ученику. Стали известны первые подробности случившегося.

Школа №205
Фото: Яндекс Карты
Школа №205

"Царьград" сообщает, что на входе в Екатеринбургскую гимназию № 205 не работал металлодетектор, что позволило подростку пронести нож.

Ранее один из учеников оскорбил другого, ссора быстро переросла в драку.  Ученик достал нож и нанес ранение школьнику. Когда школьник увидел нож, он попытался убежать, но не успел. Известно, что ни один из них ранее не состоял на учете.

Раненого мальчика доставили в детскую городскую больницу № 9. На место оперативно прибыли медики и силовики. Прокуратура начала проверку. 

Уточнения

Прокурату́ра — система государственных органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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