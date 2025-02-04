Появились подробности ЧП в Екатеринбургской гимназии

Нож в руках школьника: что известно о резонансном ЧП в Екатеринбурге

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В 205-й гимназии Екатеринбурга произошло ЧП: ученик нанес ножевое ранение другому ученику. Стали известны первые подробности случившегося.

Фото: Яндекс Карты Школа №205

"Царьград" сообщает, что на входе в Екатеринбургскую гимназию № 205 не работал металлодетектор, что позволило подростку пронести нож.

Ранее один из учеников оскорбил другого, ссора быстро переросла в драку. Ученик достал нож и нанес ранение школьнику. Когда школьник увидел нож, он попытался убежать, но не успел. Известно, что ни один из них ранее не состоял на учете.

Раненого мальчика доставили в детскую городскую больницу № 9. На место оперативно прибыли медики и силовики. Прокуратура начала проверку.

Уточнения

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