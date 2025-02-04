Ученика госпитализировали после нападения в школе

В одной из гимназий Екатеринбурга произошёл инцидент с участием семиклассников, приведший к госпитализации подростка. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, конфликт возник днём во вторник между двумя учащимися.
Один из школьников провоцировал другого, периодически обрызгивая его водой из игрушки. В ответ обиженный подросток достал колющий предмет и нанёс однокласснику удар в область лопатки, что привело к колото-резаному ранению.
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Состояние юноши врачи оценивают как стабильное, угрозы жизни нет.
Прокурату́ра Росси́йской Федера́ции — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.