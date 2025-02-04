Ученика госпитализировали после нападения в школе

Прокуратура разбирается в инциденте между подростками

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одной из гимназий Екатеринбурга произошёл инцидент с участием семиклассников, приведший к госпитализации подростка. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, конфликт возник днём во вторник между двумя учащимися.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скорая помощь

Один из школьников провоцировал другого, периодически обрызгивая его водой из игрушки. В ответ обиженный подросток достал колющий предмет и нанёс однокласснику удар в область лопатки, что привело к колото-резаному ранению.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Состояние юноши врачи оценивают как стабильное, угрозы жизни нет.

Уточнения

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