Поисковая операция в Черняховске: волонтеры и полиция ищут пропавшего мальчика

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Черняховске, расположенном под Калининградом, начались поиски семилетнего мальчика, пропавшего в воскресенье вечером. По информации пресс-службы регионального управления МВД, утром в понедельник в дежурную часть поступило сообщение от матери Данила Трехлебова.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Она сообщила, что ее сын ушел из дома накануне около 21:00 и до сих пор не вернулся.

В ответ на сигнал тревоги был немедленно поднят весь личный состав полиции. Создали оперативные поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники различных подразделений, включая Центр кинологической службы и экспертов-криминалистов. Инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные также активно занимаются поисками. Ориентировка на ребенка была разослана всем нарядам полиции, а для обследования территории был задействован квадрокоптер.

Местные жители создали специальный чат в Telegram, где они обмениваются информацией о поисках Данилы. Несмотря на активные усилия, мальчика пока не удалось найти.