Поисковая операция в Черняховске: волонтеры и полиция ищут пропавшего мальчика

В городе Черняховске, расположенном под Калининградом, начались поиски семилетнего мальчика, пропавшего в воскресенье вечером. По информации пресс-службы регионального управления МВД, утром в понедельник в дежурную часть поступило сообщение от матери Данила Трехлебова.
Она сообщила, что ее сын ушел из дома накануне около 21:00 и до сих пор не вернулся.
В ответ на сигнал тревоги был немедленно поднят весь личный состав полиции. Создали оперативные поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники различных подразделений, включая Центр кинологической службы и экспертов-криминалистов. Инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные также активно занимаются поисками. Ориентировка на ребенка была разослана всем нарядам полиции, а для обследования территории был задействован квадрокоптер.
Местные жители создали специальный чат в Telegram, где они обмениваются информацией о поисках Данилы. Несмотря на активные усилия, мальчика пока не удалось найти.
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