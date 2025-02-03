Заложницы фермы для выработки яйцеклеток были спасены в Грузии

Три тайские женщины были спасены с фабрики по производству яйцеклеток, которая расположилась в Грузии. Незаконную деятельность осуществляли китайские преступники. Об этом пишет издание Газета.Ru с ссылкой на иностранный источник.

Фото: commons.wikimedia.org by Vanessa Gor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рука женщины, страх

Ключевую роль в спасении заложниц сыграла основательница Фонда Павены для детей и женщин Павена Хонгсакула. Она рассказала, что спасти женщин удалось благодаря другой жертве, которой удалось вырваться из плена.

Пострадавшая рассказала, что заплатила банде $2000 за свою свободу. Однако на момент ее ухода в заложниках оставались и другие тайки.

В поимке преступников принял участие Интерпол. Им удалось вызволить еще трех женщин. Выяснилось, что на "человеческую ферму" они попали обманом. Женщины откликались на объявление о суррогатном материнстве в Грузии. Им обещали заплатить $17 тысяч. На деле тайки получили только оплату расходов на поездку в Грузию. По прибытию женщины оказались в плену, где им проводили гормональную терапию для стимуляции яичников, а затем под анестезией собирали яйцеклетки.

Уточнения

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — сверх, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) или Ребёнок из пробирки — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Синонимы: «оплодотворение в пробирке», «оплодотворение in vitro», «искусственное оплодотворение», в английском языке обозначается аббревиатурой IVF (in vitro fertilisation).





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