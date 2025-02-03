Фальшивый паспорт и исчезнувшие дроны: расследование кражи на 20 миллионов

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Предприниматель из Екатеринбурга по имени Владислав столкнулся с серьёзным мошенничеством, когда неизвестные похитили у него крупную партию дронов. Об этом сообщает "Царьград".

Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ DJI-Drone Mavic 3 в полете

Предположительно, злоумышленники действовали под видом бизнесменов из Красноярска — они уверяли, что собираются приобрести беспилотники для пожертвования на нужды специальной военной операции.

Владислав согласился продать заказчикам 45 квадрокоптеров DJI Mavic 3t, оценённых в 20 миллионов рублей. Он рассчитывал получить груз сначала на московском складе, а позднее перенаправить его к себе в Екатеринбург. Однако 1 февраля предприниматель обнаружил, что неизвестные забрали все дроны, представившись им по поддельному документу.

К вечеру того же дня машину, на которой вывезли партии квадрокоптеров, удалось обнаружить в Белоярском. Выяснилось, что транспорт принадлежит водителю такси одного из крупных сервисов, который помог клиенту разгрузить ящики и указал адрес выгрузки. Сотрудники правоохранительных органов тщательно проверили указанное место, но безрезультатно.

На данный момент расследование кражи стратегического товара ведут полиция и ФСБ. Эксперты предполагают, что преступники могли заранее спланировать операцию, воспользовавшись поддельным паспортом и доверием Владислава.