Один погибший четверо пострадавших при взрыве в жилом доме на Авиационной улице

Один погибший, четверо пострадавших: в Москве прогремел взрыв в элитном жилом комплексе

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве случилось ЧП: погиб человек, а ещё четырёх жильцов и работников оказались ранены из-за взрыва в здании жилого комплекса "Алые паруса" по улице Авиационной.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

Информация о случившихся событиях поступила от официального представителя экстренных служб города; место происшествия — холл 29-этажного здания на улице Авиационной. Причина взрыва остаётся неопределенной, так как вид устройства, вызвавшего детонацию, пока что установлен не был.

Вокруг дома оперативно установили оцепление; в работе задействованы силы МЧС, полиции и Росгвардии. На месте происшествия функционируют кареты скорой медицинской помощи. Жители района сообщают об эвакуации из здания персонала различных организаций, расположенных на территории ЖК "Алые паруса". Следственный комитет Москвы незамедлительно возбудил уголовное дело.

В расследовании участвуют следователи, специалисты-криминалисты и оперативники. Прокуратура города взяла данный случай под особый контроль. Для координации действий на месте происшествия прибыли руководитель московского СК Андрей Стрижов и прокурор Северо-западного округа Максим Киселев, что свидетельствует о высокой степени приоритета расследования.

Уточнения

Чрезвычайное происшествие (ЧП) — событие (происшествие), в результате которого наступает чрезвычайная ситуация (например, поломка оборудования во время его работы, может произойти остановка работы и деятельности производств и инфраструктуры, ведущее к человеческим жертвам).



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