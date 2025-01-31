Похищенная школьница-невеста найдена возле Саратова

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Похищенная 13-летняя девочка из Тюменской области найдена возле Саратова. Ранее школьницу затолкали в автомобиль двое неизвестных мужчин. Её собирались насильственно выдать замуж. Об этом пишет Telegram-канал "Shot".

Девочка почти сутки ехала с незнакомыми людьми в сторону Саратова. На расстоянии 1,7 тыс. км от дома правоохранителям удалось остановить злоумышленников.

Выйти на след похитителей помогли внимательные прохожие. Очевидцы увидели, как ребёнка силой затащили в машину рядом со зданием школы. Они обратились к директору учебного заведения, после чего была вызвана полиция.

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