Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лишившаяся квартиры Лариса Долина рассказала, что от неё съехали дочь и внучка
Одна частая ошибка при заваривании чая может привести к серьёзным заболеваниям
Огромная корональная дыра на Солнце: к чему готовиться?
12 советов для волос, чтобы они выглядели роскошно
Рецепт салата, который можно есть тем, кто худеет
Россия возьмёт Киев и Львов: на западе раскрыли последствия остановки военной помощи США
Утро вечера мудренее: как дневной сон помогает решать сложные задачи
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них
Внедорожник Jetour T1 с современным дизайном для России

Ящур в Германии может оставить россиян без популярных кормов для животных

1:20
Происшествия

Недавняя вспышка ящура в Германии может отразиться не только на любителях сыра и хамона. С полок магазинов могут пропасть популярные корма для кошек и собак. Россельхознадзор продолжает следить за ситуацией и вводит соответствующие меры. Об этом пишет издание "Лента".

кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кошка

20 января ведомство запретило ввозить в страну добавки, которые используются для изготовления многих видов кормов. На данный момент трудности в производстве испытывают компании "Пурина" и "Марс". Они используют ряд компонентов, которые поставляет Евросоюз. В связи с этим корма "Чаппи", "Педигри", "Про План", "Гурмэ", "Дарлинг", "Вискас", "Феликс" "Перфект фит", "Китекэт", "Шеба" могут оказаться в дефиците на российском рынке.

Эксперты считают, что причиной вспышки заболевания стал небезопасный маршрут, по которому следуют животные.

"Наиболее вероятным путём его возникновения является маршрут Турция — Украина — Польша — Германия", — сообщили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что на территории Украины отсутствуют необходимые ветеринарные службы. Также немалую роль играет контрабанда сельскохозяйственных грузов через морской порт Одессы.

Уточнения

Я́щур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Еда и рецепты
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Еда и рецепты
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли Аудио 
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Шоу-бизнес
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Премьера на Прогресс сцене Джигарханяна театра Сатиры: драма неаполитанцев, понятная всем Анжела Якубовская Новые российские дроны Куб будут атаковать роем Андрей Николаев Российский газ пойдёт в Приднестровье, минуя Украину Любовь Степушова
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Ящур в Германии может оставить россиян без популярных кормов для животных
12 советов для волос, чтобы они выглядели роскошно
Рецепт салата, который можно есть тем, кто худеет
Россия возьмёт Киев и Львов: на западе раскрыли последствия остановки военной помощи США
Утро вечера мудренее: как дневной сон помогает решать сложные задачи
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них
Внедорожник Jetour T1 с современным дизайном для России
25 человек отравились шаурмой в Кунгуре
Фокусы на миллионы: история успеха фокусника Максима Виноградова
Министерство культуры и туризма Турции требует закрытия 50 отелей в Анталии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.