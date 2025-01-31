Ящур в Германии может оставить россиян без популярных кормов для животных

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Недавняя вспышка ящура в Германии может отразиться не только на любителях сыра и хамона. С полок магазинов могут пропасть популярные корма для кошек и собак. Россельхознадзор продолжает следить за ситуацией и вводит соответствующие меры. Об этом пишет издание "Лента".

Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кошка

20 января ведомство запретило ввозить в страну добавки, которые используются для изготовления многих видов кормов. На данный момент трудности в производстве испытывают компании "Пурина" и "Марс". Они используют ряд компонентов, которые поставляет Евросоюз. В связи с этим корма "Чаппи", "Педигри", "Про План", "Гурмэ", "Дарлинг", "Вискас", "Феликс" "Перфект фит", "Китекэт", "Шеба" могут оказаться в дефиците на российском рынке.

Эксперты считают, что причиной вспышки заболевания стал небезопасный маршрут, по которому следуют животные.

"Наиболее вероятным путём его возникновения является маршрут Турция — Украина — Польша — Германия", — сообщили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что на территории Украины отсутствуют необходимые ветеринарные службы. Также немалую роль играет контрабанда сельскохозяйственных грузов через морской порт Одессы.

Уточнения

Я́щур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.