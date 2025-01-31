Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лишившаяся квартиры Лариса Долина рассказала, что от неё съехали дочь и внучка
Одна частая ошибка при заваривании чая может привести к серьёзным заболеваниям
Огромная корональная дыра на Солнце: к чему готовиться?
Ящур в Германии может оставить россиян без популярных кормов для животных
12 советов для волос, чтобы они выглядели роскошно
Рецепт салата, который можно есть тем, кто худеет
Россия возьмёт Киев и Львов: на западе раскрыли последствия остановки военной помощи США
Утро вечера мудренее: как дневной сон помогает решать сложные задачи
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них

Грубые нарушения санитарии: шаурмичная в Кунгуре под следствием

25 человек отравились шаурмой в Кунгуре
1:16
Происшествия

В Кунгуре, Пермского края, возбудитель сальмонеллеза найдена у посетителей, которые посещали закусочную "Shaurma-kosmos". По данным Роспотребнадзора, предварительное расследование подтвердило наличие возбудителя сальмонеллез у пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Следственный комитет уже начал расследование из-за небезопасных услуг, оказываемых заведением.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скорая помощь

Двадцать пять человек, среди которых десять детей, пострадали от употребления пищи, приобретенной в данном кафе. Все пострадавшие указали на "Shaurma-kosmos" (ИП Имомов Ш. Р) как на источник заболевания. В ходе проверки Роспотребнадзора были обнаружены ошибки в организации работы. Проверке подверглись работники заведения, а также взяты образцы продукции и сырья. В результате проверки деятельность кафе ИП Имомов Ш. Р. приостановлена.

Расследование продолжается, и окончательные результаты будут известны после завершения всех необходимых процедур. Ситуация находится под контролем органов здравоохранения и правоохранительных органов Пермского края.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
 

Сальмонеллёз (лат. salmonellosis) — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы семейства энтеробактерии; острое антропозоонозное инфекционное заболевание, вызываемое сальмонеллами и характеризующееся, преимущественно, развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Еда и рецепты
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Еда и рецепты
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли Аудио 
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Шоу-бизнес
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Премьера на Прогресс сцене Джигарханяна театра Сатиры: драма неаполитанцев, понятная всем Анжела Якубовская Новые российские дроны Куб будут атаковать роем Андрей Николаев Российский газ пойдёт в Приднестровье, минуя Украину Любовь Степушова
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Ящур в Германии может оставить россиян без популярных кормов для животных
12 советов для волос, чтобы они выглядели роскошно
Рецепт салата, который можно есть тем, кто худеет
Россия возьмёт Киев и Львов: на западе раскрыли последствия остановки военной помощи США
Утро вечера мудренее: как дневной сон помогает решать сложные задачи
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них
Внедорожник Jetour T1 с современным дизайном для России
25 человек отравились шаурмой в Кунгуре
Фокусы на миллионы: история успеха фокусника Максима Виноградова
Министерство культуры и туризма Турции требует закрытия 50 отелей в Анталии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.