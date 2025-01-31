Грубые нарушения санитарии: шаурмичная в Кунгуре под следствием

25 человек отравились шаурмой в Кунгуре

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кунгуре, Пермского края, возбудитель сальмонеллеза найдена у посетителей, которые посещали закусочную "Shaurma-kosmos". По данным Роспотребнадзора, предварительное расследование подтвердило наличие возбудителя сальмонеллез у пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Следственный комитет уже начал расследование из-за небезопасных услуг, оказываемых заведением.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скорая помощь

Двадцать пять человек, среди которых десять детей, пострадали от употребления пищи, приобретенной в данном кафе. Все пострадавшие указали на "Shaurma-kosmos" (ИП Имомов Ш. Р) как на источник заболевания. В ходе проверки Роспотребнадзора были обнаружены ошибки в организации работы. Проверке подверглись работники заведения, а также взяты образцы продукции и сырья. В результате проверки деятельность кафе ИП Имомов Ш. Р. приостановлена.

Расследование продолжается, и окончательные результаты будут известны после завершения всех необходимых процедур. Ситуация находится под контролем органов здравоохранения и правоохранительных органов Пермского края.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.





Сальмонеллёз (лат. salmonellosis) — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы семейства энтеробактерии; острое антропозоонозное инфекционное заболевание, вызываемое сальмонеллами и характеризующееся, преимущественно, развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.





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