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Расследование ЧП с Airbus A320 близится к завершению

Следствие готовит обвинения по делу о приземлении самолета на поле
1:33
Происшествия

Исследование случая аварийной посадки воздушного судна Airbus A320 компании "Уральские авиалинии" на поле с пшеницей в Новосибирской области подходит к концу. О данной стадии процесса сообщил Владимир Ануфриев, занимающий должность первого заместителя главы Восточного межрегионального следственного управления СК.

Машина СК РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Машина СК РФ

Согласно его информации, официальные обвинения планируется предъявить в первом полугодии 2025 года. В настоящее время эксперты завершают комплексную летно-техническую экспертизу, а также определяют общую сумму ущерба от инцидента. Предварительные оценки указывают на то, что размер ущерба превысит 1 миллион рублей. Ануфриев подчеркнул готовность следствия предоставить полную картину происшествия, включая выявленные нарушения, которые будут подвергнуты правовой оценке, об этом пишет "Город 55".

Напоминаем, что инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда рейс из Сочи в Омск не смог успешно приземлиться в аэропорту и был вынужден совершить экстренную посадку на поле. На борту находились 165 человек: 159 пассажиров, включая 23 ребенка, и 6 членов экипажа. К счастью, все остались целыми и невредимыми. Вскоре после происшествия началась разборка самолета, которая, как стало известно, уже близка к завершению.

Уточнения

Сле́дственный комите́т Росси́йской Федера́ции (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.
 

Airbus A320 — семейство среднемагистральных узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости, разработанных европейским консорциумом «Airbus S.A.S».

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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