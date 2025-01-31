Расследование ЧП с Airbus A320 близится к завершению

Следствие готовит обвинения по делу о приземлении самолета на поле

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Исследование случая аварийной посадки воздушного судна Airbus A320 компании "Уральские авиалинии" на поле с пшеницей в Новосибирской области подходит к концу. О данной стадии процесса сообщил Владимир Ануфриев, занимающий должность первого заместителя главы Восточного межрегионального следственного управления СК.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Машина СК РФ

Согласно его информации, официальные обвинения планируется предъявить в первом полугодии 2025 года. В настоящее время эксперты завершают комплексную летно-техническую экспертизу, а также определяют общую сумму ущерба от инцидента. Предварительные оценки указывают на то, что размер ущерба превысит 1 миллион рублей. Ануфриев подчеркнул готовность следствия предоставить полную картину происшествия, включая выявленные нарушения, которые будут подвергнуты правовой оценке, об этом пишет "Город 55".

Напоминаем, что инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда рейс из Сочи в Омск не смог успешно приземлиться в аэропорту и был вынужден совершить экстренную посадку на поле. На борту находились 165 человек: 159 пассажиров, включая 23 ребенка, и 6 членов экипажа. К счастью, все остались целыми и невредимыми. Вскоре после происшествия началась разборка самолета, которая, как стало известно, уже близка к завершению.

Уточнения

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Airbus A320 — семейство среднемагистральных узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости, разработанных европейским консорциумом «Airbus S.A.S».



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