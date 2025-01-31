Санкционный контроль или политика? Норвегия не выпускает российское судно

В порту Тромсё, Норвегия, задержано судно с российским экипажем. По данным издания VG, судно принадлежит компании, попавшей под санкции. Норвежские власти проводят проверку на предмет возможного нарушения санкционного режима.
Судно следовало из Мурманска и планировало загрузку в Тромсё. Однако, после проверки документов, норвежские власти приняли решение о его задержании. Экипажу запрещено покидать борт без специального разрешения.
"На основании запроса латвийских властей полицейский округ Тромс доставил на борт зарегистрированное и принадлежащее Норвегии судно "Silver Dania"", — передает URA. RU со ссылкой на издание VG.
Представитель норвежской полиции сообщил, что расследование продолжается, и окончательное решение будет принято после его завершения. Российские дипломаты в Норвегии в курсе ситуации и оказывают необходимую помощь экипажу.
Су́дно — плавучее сооружение, предназначенное для транспортных, промысловых, военных, научных, спортивных и других целей.
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