Санкционный контроль или политика? Норвегия не выпускает российское судно

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В порту Тромсё, Норвегия, задержано судно с российским экипажем. По данным издания VG, судно принадлежит компании, попавшей под санкции. Норвежские власти проводят проверку на предмет возможного нарушения санкционного режима.

Фото: flickr.com by Maersk Line, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Грузовоз датской международной судоходной компании Maersk Line

Судно следовало из Мурманска и планировало загрузку в Тромсё. Однако, после проверки документов, норвежские власти приняли решение о его задержании. Экипажу запрещено покидать борт без специального разрешения.

"На основании запроса латвийских властей полицейский округ Тромс доставил на борт зарегистрированное и принадлежащее Норвегии судно "Silver Dania"", — передает URA. RU со ссылкой на издание VG.

Представитель норвежской полиции сообщил, что расследование продолжается, и окончательное решение будет принято после его завершения. Российские дипломаты в Норвегии в курсе ситуации и оказывают необходимую помощь экипажу.

Уточнения

Су́дно — плавучее сооружение, предназначенное для транспортных, промысловых, военных, научных, спортивных и других целей.



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