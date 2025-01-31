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Двое мужчин похитили школьницу прямо на глазах у очевидцев — детали шокируют

Происшествия

В Тюменской области 13-летняя девочка стала жертвой сталкера. Сейчас её ищет полиция. Об этом сообщает "Царьград" с ссылкой на телеграм-канал Shot.

Тестирование в школе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тестирование в школе

Инцидент произошёл в селе Княжево. На глазах у очевидцев двое мужчин затолкали школьницу в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. По словам свидетелей, автомобиль преступников, серый Kia Rio стоял у школы с самого утра.

На данный момент девочку ищут правоохранители. Стало известно, что ранее она познакомилась с парнем в соцсетях. Невинная переписка, о которой знала мать девочки, переросла в проблему. Подруги школьницы рассказали, что она просила провожать её до дома, потому что боялась нового знакомого. Он оказался сталкером.

По данным полиции, преступники могли похитить девочку с целью выдать замуж. Предполагается, что они принадлежат к местной цыганской диаспоре.

Уточнения

Ста́лкинг (от англ. stalking — преследование) — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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