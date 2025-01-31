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Американский пилот назвал причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Американский пилот рассказал об устаревших технологиях в аэропорту Рейгана
Происшествия

Американский пилот Чесли Селинбергер дал интервью газете New York Times, где рассказал о возможных причинах авиакатастрофы в небе над Вашингтоном. Авария произошла 29 января. По его словам, аэропорт имени Рейгана, возле которого произошло столкновение пассажирского борта и военного вертолёта, использует устаревшие технологии.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Селинбергер отметил, что работа в этом аэропорту требует от пилотов специальной подготовки. Он построен в конце 1930-х годов. Короткие взлётно-посадочные полосы и большой трафик — вот две основные сложности, с которыми приходится сталкиваться пилотам. Во время посадки лайнеры вынуждены снижаться над водой. Здесь же ситуацию усугубило тёмное время суток.

"В ночное время способность увидеть другие воздушные суда меняется. По сути, всё, что ты можешь — это лишь увидеть их огни… Ночью всё сложнее", — объяснил Селинбергер.

Напомним, Чесли Селинбергер знаменит тем, что в 2009 году сумел посадить в воды реки Гудзон самолёт "Аэробус-320" со 150 пассажирами на борту. Воздушное судно столкнулось со стаей птиц.

Уточнения

Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана (ИАТА: DCA, ИКАО: KDCA, FAA LID: DCA) — аэропорт в Арлингтоне, штат Вирджиния, расположенный рядом с границей Вашингтона, округ Колумбия.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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