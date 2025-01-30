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Сергей Анохин подозревается в даче взятки в 60 миллионов рублей

Бывший руководитель «Фонбета» может оказаться под стражей
1:57
Происшествия

В рамках текущего расследования в Москве, проводимого Тверским районным судом, рассматривается запрос следственных структур на арест Сергея Анохина – бывшего руководителя компании «Фонбет».

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Основной причиной для подобного решения служит подозрение в даче взятки. Сумма предполагаемой махинации составила 60 миллионов рублей, которые, как считает следствие, были переданы с целью замалчивания информации о хищении бюджетных средств при его управлении букмекерской компанией. Особенностью дела стало то, что операция по аресту Анохина оказалась частью крупной спецоперации правоохранительных органов. В ходе неё были задержаны не только сам экс-руководитель «Фонбета», но и юрист, высокопоставленный сотрудник МВД Москвы, а также частный детектив.

По данным прокуратуры, 28 января на автозаправке в Красногорске состоялась передача 10 миллионов рублей одному из участников оперативного эксперимента. Помимо этого, Сергей Анохин ранее занимал значимые должности: был вице-президентом и входил в исполком Российского футбольного союза (РФС), а также возглавлял подмосковный ФК «Химки». Руководство клуба выразило уверенность, что текущие обвинения не связаны с деятельностью команды или её инвесторами.

Напомним о задержании в декабре 2024 года Туфана Садыгова – инвестора ФК «Химки», арестованного по обвинению в крупномасштабном мошенничестве, чья мера пресечения впоследствии была смягчена.

Следствие активно настаивает на заключении Анохина под стражу до 29 марта. В ближайшее время ожидается решение суда о мере пресечения после тщательного изучения представленного ходатайства.

Уточнения

Взя́тка — принимаемые должностным лицом (взя́точник) материальные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действия (либо бездействие) в интересах взяткода́теля или третьего лица, которые должностное лицо имеет право либо обязано совершить, с целью ускорить решение вопроса или решить его в положительном ключе, либо за совершение незаконных действий, то есть действий или бездействия, которые это лицо не может или не должно совершить в силу закона или своего служебного положения.
 

Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации

Сергей Вячеславович Анохин (род. 14 мая 1973, Калининград, Московская область) — российский игрок в пляжный футбол, предприниматель, ранее занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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