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Полиция Швеции расследует убийство Салвана Момики

В Швеции убит иракский беженец, вызвавший международный скандал
Происшествия

В пригороде Стокгольма, Сёдертелье, произошло убийство иракского беженца Салвана Момики. Он получил скандальную известность после того, как публично сжёг Коран. 

Флаг Швеции
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Швеции

Нападение случилось ночью, когда Момика проводил прямую трансляцию в TikTok. Хотя полиция пока не называет имени погибшего, несколько местных СМИ подтвердили, что это был он. К расследованию приступила Полиция безопасности Швеции (Säpo).

Момике было 38 лет. Летом 2023 года он несколько раз публично сжигал Коран, заявляя, что делает это в знак протеста против ислама. Несмотря на возмущение мусульманского мира, шведские власти и полиция защищали его действия, ссылаясь на свободу выражения мнений.

Поступки Момики спровоцировали международный скандал: в ряде стран с мусульманским населением начались протесты, были атакованы шведские дипломатические представительства, а Швеции пришлось отозвать своего посла из Ирака. Ситуация осложнилась после того, как власти родного города Момики, Аль-Куфа, объявили награду в два миллиона долларов за его убийство и предложили Коран из двух килограммов золота тому, кто выполнит задание. Кроме того, правительство Ирака потребовало экстрадиции Момики, усугубив дипломатический конфликт между Швецией и Ираком.

Всё это привело к повышению уровня террористической угрозы в Швеции. В августе 2023 года Полиция безопасности страны повысила уровень угрозы с трёх до четырёх баллов из пяти возможных. В социальных сетях мусульманского мира уже начали распространяться фотографии Момики с подписью на арабском языке «казнён».

Уточнения

Кора́н (араб. الْقُرآن‎ [qurˈʔaːn] — аль-К̣ур’а̄н, Священный Коран, Благородный Коран, Досточтимый Коран) — священная книга мусульман, написанная на арабском языке. Слово «Коран» происходит от арабского الْقُرآن — «чтение вслух», «назидание»(Коран, 75:16-18).

TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.

Салван Момика (араб. سلوان موميكا‎; 23 июня 1986, Талль-Афар, Ирак — 29 января 2025, Hovsjö, Сёдертелье, Швеция) — иракский беженец и антиисламский активист, известный акциями по сожжению Корана в Швеции.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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