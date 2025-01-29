Трагический август 2023: убийца 16-ти летней девочки приговорен к длительному сроку

В Свердловской области вступил в законную силу приговор Эдуарду Голикову, известному как "велосипедист из Каменска-Уральского". О решении данного дня сообщает "Царьград".

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Поимка преступника

Согласно решению Свердловского областного суда, он проведёт 21 год и один месяц в колонии строгого режима, а затем ещё два года будет находиться под ограничением свободы. В качестве компенсации Голиков обязан выплатить по три миллиона рублей каждому из родителей погибшей девушки по имени Дана.

Трагедия произошла в конце августа 2023 года. Шестнадцатилетняя Дана возвращалась домой из Екатеринбурга на последней электричке. Ей предстояло пройти значительное расстояние через лесополосу. Перед поездкой она отправила в соцсети короткий пост, выразив надежду, что вернётся домой живой и здоровой.

На следующее утро тело девушки было найдено в лесополосе. В ходе следствия выяснилось, что Голиков увидел Дану и некоторое время следовал за ней на велосипеде. В уединённом месте он напал на девушку, намереваясь совершить насильственные действия. Однако жертва оказала активное сопротивление, и в результате Голиков задушил её, после чего забрал её телефон.

Мужчина утверждал, что Дана неожиданно умерла на его глазах, и он лишь прикрыл её тело листьями, забрав телефон, чтобы вещь не пропала зря. Однако благодаря активному содействию родителей Даны и местных жителей, Голикова удалось найти и изобличить. Причину смерти — удушение — установили только после повторной экспертизы.

Хронологию событий того страшного вечера восстановили по записям уличных камер видеонаблюдения. Родители погибшей самостоятельно вычислили дом, где проживал велосипедист, и предоставили эти данные следствию.

Голиков пытался обжаловать приговор, но Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Уточнения

Ка́менск-Ура́льский — город на юге Свердловской области России.

