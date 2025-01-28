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Жесткая авария произошла в Кемерове: пострадали двое человек

0:57
Происшествия

Во вторник, 28 января, на углу улицы Красной и проспекта Советского произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое граждан.

Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

Согласно информации от пресс-службы регионального Центра медицины катастроф, двоих человек, находившихся в автомобиле Ford Focus, в срочном порядке отвезли в медицинское учреждение. Автомобиль получил серьезные повреждения: капот был вогнут почти до лобового стекла.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, бригада "скорой помощи" и спасатели МЧС. Один из очевидцев происшествия отметил: "Люди пострадали, это совершенно точно".

Пострадавшие, среди которых 66-летняя женщина и 41-летний мужчина, были доставлены в больницы. В настоящее время устанавливается степень тяжести их травм, передает Сiбдепо.

Уточнения

Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа). В состав района (округа) не входит. Тридцать первый по численности населения город в стране и восьмой по численности населения город в Сибири.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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