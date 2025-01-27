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Украинцы обещали деньги мужчине за сожжение ресторанов в Краснодаре

Происшествия

Мужчина собирался поджечь три ресторана в Краснодаре, чтобы заработать.

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Фото: wikimedia.org by Rainerzufall1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наручники

Оказалось, что 19-летнему парню за это обещали заплатить. На допросе он признался, что куратор с Украины собирался выслать ему за выполнение задания 35 тысяч рублей, сообщает "Царьград".

Деньги должны были поступить на счёт после того, как все три ресторана будут подожжены.

Кстати, первой жертвой пиромана стала точка на главной улице города — Красной. Из ресторана эвакуировали 50 человек. Пожар потушили полностью в течение получаса.

Во всех трёх кафе пироман бросал рюкзак с горючей смесью, который сразу же вспыхивал.

Уточнения

Краснода́р (до 1920 года — Екатеринода́р) — город-миллионер на юго-западе России, административный центр Краснодарского края.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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