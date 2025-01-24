Шесть дронов ВСУ сбили в небе над Подмосковьем

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Над территориями четырнадцати регионов России прошлой ночью были сбиты украинские дроны. Шесть БПЛА перехватили над Московской областью.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых атаках дронов на регион.

На местах падения обломков от БПЛА по предварительной информации разрушений и пострадавших людей не было.

Из-за угрозы атак дронов ВСУ в столице и других городах нашей страны была приостановлена работа аэропортов.

Ранее несколько дронов были сбиты над Рязанской областью. ВСУ хотели атаковать нефтеперерабатывающий завод. От обломков БПЛА повреждены частный дом и ТЭЦ, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.



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