Шесть дронов ВСУ сбили в небе над Подмосковьем

Над территориями четырнадцати регионов России прошлой ночью были сбиты украинские дроны. Шесть БПЛА перехватили над Московской областью.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых атаках дронов на регион.
На местах падения обломков от БПЛА по предварительной информации разрушений и пострадавших людей не было.
Из-за угрозы атак дронов ВСУ в столице и других городах нашей страны была приостановлена работа аэропортов.
Ранее несколько дронов были сбиты над Рязанской областью. ВСУ хотели атаковать нефтеперерабатывающий завод. От обломков БПЛА повреждены частный дом и ТЭЦ, сообщают "Вести Подмосковья".
Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.
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