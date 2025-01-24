В Новосибирске стая собак насмерть загрызла женщину

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ужасное событие произошло 23 января рядом с мусорным полигоном "Левобережный". Стая чипированных собак напала на 53-летнюю женщину, в результате чего она скончалась. На ее теле были обнаружены глубокие раны на голове и теле. 24 января прокуратура Новосибирской области начала расследование по этому делу.

Фото: Wikipedia by Elf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лапа собаки

В связи с ненадлежащим выполнением своих обязанностей должностными лицами администрации Верх-Тулинского сельсовета Следственным управлением СК РФ по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Об этом сообщили представители ведомства.

Следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия, чтобы провести необходимые исследования и опросы.

Выяснилось, что жертва трагедии — женщина русской национальности, которой было 53 года. Она проживала в Хилокском жилмассиве со своим гражданским супругом. На месте происшествия все еще можно увидеть несколько собак, и в данный момент на территории бродят шесть агрессивных животных, передает Сиб.фм.

Жанна Олейникова, общественница, занимающаяся вопросами соблюдения санитарных норм и благоустройства в Хилокском жилмассиве, отметила, что местные жители страдают от наличия бездомных животных на улице Малыгина, но власти не проявляют должной реакции на эту проблему.

Уточнения

Новосиби́рск — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.