Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Северной Осетии начнут развивать винный туризм
Секрет идеального подоконника: свежая зелень на вашем столе
Космический раритет: в Свердловской области реставрируют легендарный космический корабль
В Госдуме предложили увеличить размер студенческих стипендий
Россиянам рассказали, какие IT-профессии будут востребованны в 2025 году
Украина предложила зафиксировать цену на российскую нефть на уровне $30
Flydubai теперь принимает оплату российскими картами на своём сайте
Эти 5 методов предотвратят вросшие волосы после депиляции
Как уменьшить объём на внутренней стороне бёдер?

В Новосибирске стая собак насмерть загрызла женщину

1:33
Происшествия

Ужасное событие произошло 23 января рядом с мусорным полигоном "Левобережный". Стая чипированных собак напала на 53-летнюю женщину, в результате чего она скончалась. На ее теле были обнаружены глубокие раны на голове и теле. 24 января прокуратура Новосибирской области начала расследование по этому делу.

Лапа собаки
Фото: Wikipedia by Elf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лапа собаки

В связи с ненадлежащим выполнением своих обязанностей должностными лицами администрации Верх-Тулинского сельсовета Следственным управлением СК РФ по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Об этом сообщили представители ведомства.

Следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия, чтобы провести необходимые исследования и опросы.

Выяснилось, что жертва трагедии — женщина русской национальности, которой было 53 года. Она проживала в Хилокском жилмассиве со своим гражданским супругом. На месте происшествия все еще можно увидеть несколько собак, и в данный момент на территории бродят шесть агрессивных животных, передает Сиб.фм.

Жанна Олейникова, общественница, занимающаяся вопросами соблюдения санитарных норм и благоустройства в Хилокском жилмассиве, отметила, что местные жители страдают от наличия бездомных животных на улице Малыгина, но власти не проявляют должной реакции на эту проблему.

Уточнения

Новосиби́рск — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Домашние животные
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья Аудио 
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Чёрное море хотят переименовать
Туризм
Чёрное море хотят переименовать
Популярное
Чёрное море хотят переименовать

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.

Чёрное море хотят переименовать
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Президент Аргентины Милей в Давосе обосновал причину СВО на Украине Любовь Степушова Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев ждёт Орешника, крышка котла в Великой Новосёлке захлопывается Дмитрий Плотников
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
Последние материалы
Спокойствие в доме: 7 способов наладить отношения и избежать ссор из-за уборки
Этот спорный элемент гардероба расколол женщин: носить или отказаться?
Новый подход к тестированию раковых препаратов изменит медицину
Эксперты назвали самое выгодное время для покупки и установки кондиционера
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Быстро и вкусно: как приготовить тефтели с идеальной корочкой
Избавляемся от камней в почках без операций: проверенные методы
Кот встречает вас у порога: секрет пристального взгляда
Президент Аргентины Милей в Давосе обосновал причину СВО на Украине
Астрономы обнаружили новый потенциально опасный околоземный астероид
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.