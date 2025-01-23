Курсант едва не лишился жизни на выставке: экспонат из США подорвался у него в руках

Курсант во Владивостоке едва не лишился жизни на выставке в музее. У него в руках взорвался экспонат — мина, которую произвели в США.
Выставка была посвящена Дню военного инженера, сообщает "Царьград".
Одну из экспозиций организовал Музеем пограничного управления по Приморскому краю.
Курсант заинтересовался миной, представленной в качестве экспоната. Как только он взял ее в руки, она взорвалась.
Парень серьезно пострадал. Военный получил минно-взрывные травмы и множественные слепые ранения обеих кистей, бёдер и шеи.
Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона.
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