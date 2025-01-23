Курсант едва не лишился жизни на выставке: экспонат из США подорвался у него в руках

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Курсант во Владивостоке едва не лишился жизни на выставке в музее. У него в руках взорвался экспонат — мина, которую произвели в США.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скорая помощь

Выставка была посвящена Дню военного инженера, сообщает "Царьград".

Одну из экспозиций организовал Музеем пограничного управления по Приморскому краю.

Курсант заинтересовался миной, представленной в качестве экспоната. Как только он взял ее в руки, она взорвалась.

Парень серьезно пострадал. Военный получил минно-взрывные травмы и множественные слепые ранения обеих кистей, бёдер и шеи.

Уточнения

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона.



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