Жуткое ЧП случилось с трудным российским подростком

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В Кузбассе у подростка прямо во рту взорвался айкос. Об этом написал в телеграм-канале глава Новокузнецка Денис Ильин.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скорая помощь

Мальчик получил серьёзные травмы из-за взрыва нагревательного апппарата для табака.

"Взорвалось зарядное устройство для айкоса. Как следствие — у ребенка ожоги средней степени тяжести", — написал глава города.

Это устройство имеет нагревательные керамические элементы. Во время зарядки устройство нельзя держать во рту.

Ильин призвал родителей следить за детьми, чтобы такие ситуации больше не случались, пишет Сiбдепо.

Уточнения

IQOS (от англ. I Quit Ordinary Smoking) — система нагревания табака, разработанная и представленная компанией Philip Morris International.



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