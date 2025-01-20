Взрывная посылочка — на сортировочном пункте в Москве обнаружили боеприпасы и огнестрел

По информации ряда СМИ, в понедельник утром в столичном сортировочном центре "Давыдково" были обнаружены боеприпасы и оружие.
На место были вызваны специалисты, среди находок — револьвер, пистолет и боеприпасы к обоим видам оружия. Проводится проверка.
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