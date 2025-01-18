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Жестокое "воспитание": младенец попал в больницу после избиения матерью в Омской области

1:15
Происшествия

В Кормиловском районе произошел вопиющий случай насилия над ребенком. Инцидент произошел 12 января в селе Юрьево, где 19-летняя мать жестоко избила своего 11-месячного сына за то, что малыш испачкался сажей, прикоснувшись к печи. Об ужасающем случае рассказывает ресурс gorod55.ru.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Молодая женщина, ранее привлекавшаяся к ответственности за хищение, нанесла ребенку множественные удары ногами. В результате противоправных действий младенец получил серьезные травмы, включая переломы ребер и другие тяжкие повреждения.

Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на происшествие. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Суд принял решение о заключении обвиняемой под стражу сроком на два месяца.

Надзорное ведомство Кормиловского района проводит тщательную проверку деятельности органов профилактики, ответственных за контроль условий проживания и воспитания ребенка. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Уточнения

Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный научный, культурный и промышленный центр Сибири.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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