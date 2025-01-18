Жестокое "воспитание": младенец попал в больницу после избиения матерью в Омской области

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кормиловском районе произошел вопиющий случай насилия над ребенком. Инцидент произошел 12 января в селе Юрьево, где 19-летняя мать жестоко избила своего 11-месячного сына за то, что малыш испачкался сажей, прикоснувшись к печи. Об ужасающем случае рассказывает ресурс gorod55.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Молодая женщина, ранее привлекавшаяся к ответственности за хищение, нанесла ребенку множественные удары ногами. В результате противоправных действий младенец получил серьезные травмы, включая переломы ребер и другие тяжкие повреждения.

Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на происшествие. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Суд принял решение о заключении обвиняемой под стражу сроком на два месяца.

Надзорное ведомство Кормиловского района проводит тщательную проверку деятельности органов профилактики, ответственных за контроль условий проживания и воспитания ребенка. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Уточнения

Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный научный, культурный и промышленный центр Сибири.

