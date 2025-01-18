Спасение малыша: подробности происшествия на 13-й Парковой

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На востоке столицы произошел тревожный инцидент — в подъезде жилого дома на 13-й Парковой улице был найден младенец. Малыш находился возле своей матери, которая пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие зафиксировано 16 января. Подробностями делится ресурс "Вести Подмосковья".

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скорая помощь

В настоящее время ребенок помещен в медицинское учреждение, где специалисты провели тщательное обследование. По заключению врачей, состояние младенца не вызывает опасений — травматических повреждений не обнаружено.

К расследованию обстоятельств случившегося подключились сотрудники прокуратуры и представители органов опеки. Уже состоялся допрос матери ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о намерении лично встретиться с семьей для оценки ситуации и определения необходимых мер поддержки. По ее словам, решение о дальнейших действиях будет принято после тщательного изучения обстоятельств и оценки способности матери обеспечить надлежащий уход за ребенком.