Трагедия в детском саду: девочке проткнули глаз карандашом в Подольске

В одном из дошкольных учреждений Подольска произошел несчастный случай, в результате которого четырехлетняя воспитанница получила тяжелую травму глаза. Инцидент случился в августе прошлого года, когда во время игры в группе одна из малышек нанесла травму своей сверстнице карандашом. Об этом пишут "Вести Подмосковья".
Происшествие произошло в момент, когда воспитатель временно утратила контроль над ситуацией в группе. Пострадавшую девочку незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали серьезные повреждения левого глаза, включая нарушение целостности радужной оболочки и обширную травму роговицы. В результате происшествия ребенок утратил зрительные функции поврежденного глаза.
В настоящее время надзорные органы Московской области начали проверку обстоятельств происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное производство согласно пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ, касающейся оказания услуг для детей младше шести лет, не соответствующих требованиям безопасности.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.