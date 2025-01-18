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Побег от прошлого: пожизненно заключенный лидер ОПГ сменил фамилию

1:29
Происшествия

В тверском следственном изоляторе №1 ожидает судебного разбирательства бывший главарь криминальной группировки "Тверские волки". 47-летний заключенный, ранее известный как Александр Осипов, недавно вступил в брак и сменил фамилию на Ширшов. Об этом со ссылкой на Shot, сообщает "Царьград".

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Фото: wikimedia.org by Rainerzufall1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Его избранницей стала 39-летняя жительница Троицкого поселка Свердловской области, имеющая опыт работы секретарем в судебной системе региона. Их знакомство произошло во время отбывания им наказания в исправительной колонии "Черный беркут". Позднее осужденного перевели в хабаровское пенитенциарное учреждение "Снежинка".

По имеющейся информации, решение о смене фамилии связано с желанием психологически дистанцироваться от криминального прошлого перед предстоящими судебными процессами. В 2019 году Ширшов признал свою причастность к убийству Дмитрия Веселова — человека, совершившего расправу над известным шансонье Михаилом Кругом в 2002 году.

В ближайшее время состоится суд по делу об убийстве артиста, где Ширшов встретится с бывшим соратником по группировке — Александром Агеевым. Также ожидается рассмотрение дела об убийстве представителя чеченской диаспоры, в котором обвиняются шесть участников "Тверских волков".

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Круг (настоящая фамилия Воробьёв; 7 апреля 1962, Калинин, СССР — 1 июля 2002, Тверь, Россия) — советский и российский певец, поэт, композитор, автор-исполнитель. Являлся автором и исполнителем песен в жанре «русский шансон», один из самых популярных представителей данного жанра. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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