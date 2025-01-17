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Решил продать сына за кругленькую сумму: сколько горе-отец предложил цыганам за ребёнка?

1:00
Происшествия

В Оренбурге в конце 2024 года задержали 21-летнего местного жителя, который хотел продать своего полуторагодовалого ребенка.

Ножки малыша
Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ножки малыша

Горе-отца отправили в СИЗО. Теперь это дело рассматривает суд.

Идея продать маленького сына у оренбуржца появилась, когда его жена в очередной раз пребывала в местах не столь отдаленных.

Именно отец договорился о продаже малыша с цыганами. Они пообещали найти покупателя, но сообщили о готовящейся сделке стражам правопорядка. В итоге "покупал малыша" полицейский, сообщает 56orb. ru.

На допросе мужчина раскаялся и признал свою вину. Он рассказал, что поступил так, потому что считал, что жена ему изменила и сын — не его. Сначала он назвал цену в 2,5 млн рублей, а позже "скинул" до 1,5 млн. Мужчину заключили под стражу.

Уточнения

Оренбу́рг (с 26 декабря 1938 года по 4 декабря 1957 года — Чка́лов) — город в России, административный центр Оренбургской области России и Оренбургского района, составляя вместе с 10 сельскими населёнными пунктами отдельное муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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