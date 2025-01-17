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РЖД выплатит 14 млн рублей семье погибшего из-за неисправности электромонтёра

1:32
Происшествия

В Екатеринбурге суд вынес решение о взыскании с ОАО "РЖД" крупной суммы в пользу семьи погибшего электромонтёра Александра Крета. Подробности сообщает "Царьград".

РЖД
Фото: commons.wikimedia.org by sergey1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
РЖД

Железнодорожный суд постановил взыскать с компании 5 млн рублей в качестве моральной компенсации для бабушки погибшего. Ранее РЖД уже выплатила 4 млн и 5 млн рублей его брату и матери соответственно. Таким образом, общая сумма компенсации, полученная семьёй, составила 14 млн рублей.

Александр Крет погиб от удара током на рабочем месте в апреле 2023 года. В связи с его смертью было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Обвиняемым в деле проходит старший электромеханик, бывший начальник погибшего.

После инцидента трудовая инспекция выявила множество нарушений требований безопасности как со стороны РЖД, так и со стороны самого Александра Крета. Это повлияло на ход расследования и судебного процесса, в результате которого семья погибшего смогла получить значительную компенсацию.

Решение суда подчёркивает важность соблюдения норм безопасности на рабочих местах и несёт моральное и материальное удовлетворение для семьи, потерявшей близкого человека.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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