РЖД выплатит 14 млн рублей семье погибшего из-за неисправности электромонтёра

В Екатеринбурге суд вынес решение о взыскании с ОАО "РЖД" крупной суммы в пользу семьи погибшего электромонтёра Александра Крета. Подробности сообщает "Царьград".
Железнодорожный суд постановил взыскать с компании 5 млн рублей в качестве моральной компенсации для бабушки погибшего. Ранее РЖД уже выплатила 4 млн и 5 млн рублей его брату и матери соответственно. Таким образом, общая сумма компенсации, полученная семьёй, составила 14 млн рублей.
Александр Крет погиб от удара током на рабочем месте в апреле 2023 года. В связи с его смертью было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Обвиняемым в деле проходит старший электромеханик, бывший начальник погибшего.
После инцидента трудовая инспекция выявила множество нарушений требований безопасности как со стороны РЖД, так и со стороны самого Александра Крета. Это повлияло на ход расследования и судебного процесса, в результате которого семья погибшего смогла получить значительную компенсацию.
Решение суда подчёркивает важность соблюдения норм безопасности на рабочих местах и несёт моральное и материальное удовлетворение для семьи, потерявшей близкого человека.
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Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.